В Турции и Болгарии задержаны 13 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

В Болгарии задержали пятерых граждан, которые могут быть причастны к теракту в Стамбуле. Как сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), среди них есть граждане Молдавии.

"Трое задержанных являются гражданами Молдовы, а один мужчина и одна женщина имеют арабское происхождение. Им предъявлены обвинения в том, что они направлялись через территорию Болгарии, а также в терроризме и оказании помощи на территории иностранного государства. Один из арестованных находится в розыске Интерпола", — рассказали БНТ в полиции.