В Турции и Болгарии задержаны 13 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
В Болгарии задержали пятерых подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
В Болгарии задержали пятерых граждан, которые могут быть причастны к теракту в Стамбуле. Как сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), среди них есть граждане Молдавии.
"Трое задержанных являются гражданами Молдовы, а один мужчина и одна женщина имеют арабское происхождение. Им предъявлены обвинения в том, что они направлялись через территорию Болгарии, а также в терроризме и оказании помощи на территории иностранного государства. Один из арестованных находится в розыске Интерпола", — рассказали БНТ в полиции.
По предварительным данным, задержанные оказывали организаторам теракта логистическую и коммуникационную поддержку. Кроме того, также восемь подозреваемых были сегодня арестованы в Турции. Полиция располагает данными о том, что лица, взятые под стражу, укрывали преступников. Известно, что они помогали исполнительнице теракта Ахлам аль-Башир нелегально проникнуть в Стамбул из Сирии.
Напомним, 13 ноября прогремел взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате шесть человек погибло, более 80 ранено (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка была задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
ТАСС / ERDEM SAHIN