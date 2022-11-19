Врач назвала 3 причины сдать кровь на сахар

Существует ряд заболеваний, при которых нужно обязательно проверять уровень глюкозы в крови. Как рассказала Лайфу терапевт, врач-кардиолог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Елена Быстрова, в их числе гипогликемия, а также метаболический синдром.

В первую очередь уровень крови следует проверять при сахарном диабете. Фото © unsplash

В первую очередь уровень сахара в крови следует проверять при диабете. Как известно, он проявляется повышенной жаждой, усиленным мочеиспусканием, утомляемостью, неясностью зрения, а также повышенной восприимчивостью к инфекциям. Не стоит оставлять без внимания тревожные признаки, так как при неизлеченном сахарном диабете развивается грозное осложнение в виде облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей.

При гипогликемии страдают клетки головного мозга, поэтому не стоит забывать о своевременном обследовании. Фото © unsplash

По словам Быстровой, кровь необходимо сдавать и при гипогликемии — пониженном уровне глюкозы в крови. Заболеванию присущи потливость, повышенный аппетит, беспокойство, помутнение сознания и неясность зрения. Такое состояние опасно гипогликемической комой, энергетическим голоданием головного мозга и утратой когнитивных функций, предупредила врач.

Проверять уровень сахара в крови необходимо и при метаболическом синдроме. Фото © unsplash

"Также проверять уровень глюкозы в крови нужно и при метаболическом синдроме. Если у пациента зафиксировано преддиабетическое состояние, но диагноз сахарного диабета не выставлен (при котором содержание плазменной глюкозы выше нормы, но ниже, чем у больных диабетом), анализ проводится через регулярные интервалы", — резюмировала собеседница Лайфа.