Зеленский поведал о желании России получить "краткосрочное затишье" в боевых действиях
Зеленский считает, что Россия хочет не мира, а передышки в боевых действиях
Украинский президент Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / SvenSimon-The / picture alliance
Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не заинтересована в мире, а желает добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях. Так он прокомментировал возможные переговоры двух сторон.
"Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием [спецоперации]. Но такая пауза только усугубит ситуацию", — сказал он на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.
Украинский лидер уверен, что уступки территории и суверенитета страны не гарантируют мира, а "аморальные" компромиссы станут причиной новых жертв. Вместе с тем Зеленский привёл собственную "формулу мира", в которой всего десять пунктов. Так, среди них он выделил радиационную, ядерную, продовольственную, энергетическую безопасность.
Как уже писал Лайф ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал некие сигналы о том, что Россия хочет прямых переговоров. По его словам, в ответ он заявил о нежелании проводить переговоры с Россией "за кулисами" и заверил, что Незалежная предложит публичный формат.