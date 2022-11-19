Зеленский поведал о желании России получить "краткосрочное затишье" в боевых действиях

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не заинтересована в мире, а желает добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях. Так он прокомментировал возможные переговоры двух сторон.

"Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием [спецоперации]. Но такая пауза только усугубит ситуацию", — сказал он на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

Украинский лидер уверен, что уступки территории и суверенитета страны не гарантируют мира, а "аморальные" компромиссы станут причиной новых жертв. Вместе с тем Зеленский привёл собственную "формулу мира", в которой всего десять пунктов. Так, среди них он выделил радиационную, ядерную, продовольственную, энергетическую безопасность.