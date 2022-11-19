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19 ноября, 10:08

Японской принцессе Нобуко удалили раковую опухоль

NHK: 67-летней японской принцессе Нобуко удалили раковую опухоль

<p>Нобуко. Фото © <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tomohito_von_Mikasa_(Prinzessin)#/media/Datei:Princess_Nobuko_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Нобуко. Фото © Wikipedia

Врачи из больницы Университета Кэйо вырезали опухоль японской принцессе Нобуко, пишет NHK. Плановая операция по удалению рака молочной железы прошла без проблем, а 67-летнюю пациентку выпишут уже через десять дней.

В июле от онкологии умер муж Нобуко, Бородатый принц Томохито, двоюродный брат почётного императора Акихито. Он страдал раком в поздней стадии и скончался от полиорганной недостаточности.

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Матвей Шандрыголов

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