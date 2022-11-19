Японской принцессе Нобуко удалили раковую опухоль

Врачи из больницы Университета Кэйо вырезали опухоль японской принцессе Нобуко, пишет NHK. Плановая операция по удалению рака молочной железы прошла без проблем, а 67-летнюю пациентку выпишут уже через десять дней.

В июле от онкологии умер муж Нобуко, Бородатый принц Томохито, двоюродный брат почётного императора Акихито. Он страдал раком в поздней стадии и скончался от полиорганной недостаточности.