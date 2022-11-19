Японской принцессе Нобуко удалили раковую опухоль
NHK: 67-летней японской принцессе Нобуко удалили раковую опухоль
Нобуко. Фото © Wikipedia
Врачи из больницы Университета Кэйо вырезали опухоль японской принцессе Нобуко, пишет NHK. Плановая операция по удалению рака молочной железы прошла без проблем, а 67-летнюю пациентку выпишут уже через десять дней.
В июле от онкологии умер муж Нобуко, Бородатый принц Томохито, двоюродный брат почётного императора Акихито. Он страдал раком в поздней стадии и скончался от полиорганной недостаточности.
Лайф писал, что в Москве хирурги удалили из головы 70-летнего пенсионера опухоль размером с яблоко. Мужчина обратился к врачам, заметив у себя шаткость при ходьбе и двоение в глазах.