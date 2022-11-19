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19 ноября, 09:54

На Урале при столкновении автобуса и грузовика погиб один человек

<p>Грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками на трассе Москва – Челябинск. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/ugibdd_174" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Управление Госавтоинспекции Челябинской области</a></p>

Грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками на трассе Москва – Челябинск. Обложка © vk.com / Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП на автодороге М5 "Урал". Об этом рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла сегодня утром на 1568 километре автодороги Москва – Челябинск на территории Ашинского района. Как сообщили в Госавтоинспекции, 59-летний водитель грузовика, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом. В нём находилось десять вахтовиков, которые ехали из Башкирии.

"В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, ещё пять пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе. Также известно, что грузовик направлялся из Уссурийска в Москву.

  • Грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками на трассе Москва – Челябинск. Фото © vk.com / Управление Госавтоинспекции Челябинской области
    Грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками на трассе Москва – Челябинск. Фото © vk.com / Управление Госавтоинспекции Челябинской области
  • Грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками на трассе Москва – Челябинск. Фото © vk.com / Управление Госавтоинспекции Челябинской области
    Грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками на трассе Москва – Челябинск. Фото © vk.com / Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Грузовик столкнулся с автобусом с вахтовиками на трассе Москва – Челябинск. Фото © vk.com / Управление Госавтоинспекции Челябинской области

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Оксана Попова

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