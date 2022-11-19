На Урале при столкновении автобуса и грузовика погиб один человек

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП на автодороге М5 "Урал". Об этом рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла сегодня утром на 1568 километре автодороги Москва – Челябинск на территории Ашинского района. Как сообщили в Госавтоинспекции, 59-летний водитель грузовика, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом. В нём находилось десять вахтовиков, которые ехали из Башкирии.

"В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, ещё пять пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе. Также известно, что грузовик направлялся из Уссурийска в Москву.



