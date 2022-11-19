Кабмин установил квоты приёма на целевое обучение в вузах в 2023 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приёма на целевое обучение в вузах страны на 2023 год. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

"За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства", — говорится в сообщении.

Также большие квоты выделены и на специальности, связанные с железными дорогами и авиастроением, — 60–70% всех бюджетных мест. Половина квот коснулась специальностей "Социально-культурная деятельность", "Режиссура театрализованных представлений и праздников", "Библиотечно-информационная деятельность", "Музыкально-инструментальное искусство". Доля целевых мест в аспирантуре по всем научным специальностям составит 33%.