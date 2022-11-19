В Красноярске 16-летний подросток убил мужчину 6 выстрелами из ружья и угнал его машину

В Красноярске 16-летний подросток убил мужчину шестью выстрелами из украденного у него же ружья и угнал его машину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в СНТ "Звёздочка" в Свердловском районе города. 16-летний подросток забрался в дом, откуда похитил охотничье ружьё и патроны к нему. После этого малолетний преступник решил угнать припаркованный на обочине дороги автомобиль и разбил его окно выстрелом. Происходящее заметил 36-летний владелец машины. Несовершеннолетний выпустил не менее шести пуль в мужчину.

Как пишет телеканал "360", оружие убийца спрятал в лесу, а автомобиль отогнал домой. Из него он забрал ноутбук, беспроводную мышь, наушники и держатель для мобильного телефона. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

В отношении подростка возбудили три уголовных дела, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Хищение оружия и боеприпасов"), п. "в" ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), которые поставлены на контроль прокуратуры края. Подозреваемого заключили под стражу. Он воспитывается бабушкой, на учёте не состоит, а в школе и по месту жительства характеризуется удовлетворительно.