Жители пятиэтажки на Сахалине жаловались на запах газа за два дня до взрыва
В пятиэтажке в посёлке Тымовское на Сахалине, где произошёл взрыв, за два дня до трагедии жильцы почувствовали запах газа. Об этом Лайфу сообщил источник на месте ЧП.
По его словам, проживавшие в многоэтажке сразу обратились в газовую службу, однако специалисты пообещали приехать только после выходных. Жильцы уточнили, что запах отчётливо ощущался в подъезде на протяжении пары дней.
Напомним, сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Спасатели продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите.
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