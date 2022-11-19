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19 ноября, 09:19

Жители пятиэтажки на Сахалине жаловались на запах газа за два дня до взрыва

В пятиэтажке в посёлке Тымовское на Сахалине, где произошёл взрыв, за два дня до трагедии жильцы почувствовали запах газа. Об этом Лайфу сообщил источник на месте ЧП.

По его словам, проживавшие в многоэтажке сразу обратились в газовую службу, однако специалисты пообещали приехать только после выходных. Жильцы уточнили, что запах отчётливо ощущался в подъезде на протяжении пары дней.

Пострадавшим при взрыве в доме на Сахалине купят новое жильё и выплатят компенсацию

Пострадавшим при взрыве в доме на Сахалине купят новое жильё и выплатят компенсацию

Напомним, сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Спасатели продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите.

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t.me / Сахалин ДТП / ЧП

Татьяна Миссуми

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