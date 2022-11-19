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19 ноября, 09:11

НАТО заявило о "небезопасном" облёте своих кораблей на Балтике российскими истребителями

В НАТО сочли "небезопасным" облёт Россией кораблей Североатлантического альянса, которые принимали участие в учениях в Балтийском море. Согласно данным блока, 17 ноября истребители РФ якобы пролетели от них на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).

"НАТО сочло взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне, а также из-за высоты полёта и близости самолётов", — говорится в пресс-релизе альянса.

Военно-морское командование НАТО также добавило, что организация "не стремится к конфронтации", уточнив, что не представляет для России никакой угрозы.

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Кстати, ранее Лайф писал, что в Польше при участии Великобритании и США прошли военные учения стран Вишеградской группы Puma 2022. В них также были задействованы бойцы из Чехии, Словакии и Венгрии. Участие в тренировках приняли почти две тысячи военнослужащих разного рода войск, было привлечено около 300 единиц техники.

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ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Николь Вербер

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