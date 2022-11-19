Россия отвяжет расчёты в "дружественных" валютах от доллара

Российские власти намерены пользоваться альтернативными индикаторами для определения курсов национальных валют при заключении контрактов с дружественными странами. При этом от доллара намерены отказаться, пишет РБК со ссылкой на источники.

Как указывает один из источников, рынок планирует выполнить тяжёлую задачу, а именно построить систему, благодаря которой удастся уйти от кросс-курса через доллар. Сейчас данную инициативу разрабатывает Банк России совместно с Министерством финансов.

В качестве вариантов рассматривается "корзина валют", которая будет соответствовать российской структуре внешнеторгового оборота, а также привязка курсов национальных валют к золоту или нефти. Последний вариант маловероятен, так как оценки нефтяного рынка также привязаны к доллару.

