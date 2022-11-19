Россия отвяжет расчёты в "дружественных" валютах от доллара
СМИ: Россия намерена отвязать расчёты в "дружественных" валютах от доллара
Российские власти намерены пользоваться альтернативными индикаторами для определения курсов национальных валют при заключении контрактов с дружественными странами. При этом от доллара намерены отказаться, пишет РБК со ссылкой на источники.
Как указывает один из источников, рынок планирует выполнить тяжёлую задачу, а именно построить систему, благодаря которой удастся уйти от кросс-курса через доллар. Сейчас данную инициативу разрабатывает Банк России совместно с Министерством финансов.
В качестве вариантов рассматривается "корзина валют", которая будет соответствовать российской структуре внешнеторгового оборота, а также привязка курсов национальных валют к золоту или нефти. Последний вариант маловероятен, так как оценки нефтяного рынка также привязаны к доллару.
"Сейчас значительная часть внешнеторгового оборота остаётся в долларах, но валютный рынок распался на отдельные сегменты там, где продавцы и покупатели валюты встречаются между собой. И это проблема. Здесь как раз и возникают конструкции формирования валютного рынка, над которыми мы сейчас работаем", — сказал один из собеседников РБК.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо провести структурную перестройку экономики, даже если ситуация в этой сфере ухудшится. Она также отметила, что не любит "искать дно", отвечая на вопрос об экономике РФ. По словам Набиуллиной, в мировой экономике возможен "жёсткий вариант развития событий", однако базовый сценарий прогноза, заложенный ЦБ в важные направления денежно-кредитной политики, всё ещё остаётся наиболее вероятным.
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