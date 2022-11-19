Белоусов предрёк период "идеального шторма" для мировой экономики

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что мировую экономику ожидают сильные потрясения в ближайшие годы, что "усугубляется климатическими проблемами и нерешёнными проблемами технологического развития".

"Предстоящие несколько лет — период идеального шторма. На ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые достаточно давно накапливались", — сказал он на брифинге в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

Первым трендом политик назвал рост протекционизма в мировой торговле и игнорирование принципов ВТО. Второй — это "огромный долговой навес", который появился в кризисный 2009 год и сейчас продолжает тормозить изменение монетарной политики для борьбы с инфляцией. А третий тренд, по словам Белоусова, — мировой рост цен, затронувший металлургию, газовый сектор, сельхозпродукцию и минеральные удобрения. Выходить из ситуации всем странам придётся сообща, уверен чиновник.