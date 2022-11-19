Гинеколог раскрыла связь между бесплодием и пластиковой посудой

Использование бытового пластика в повседневной жизни, в том числе одноразовой посуды, бутылок, контейнеров для еды, может спровоцировать развитие женского бесплодия. Об этом Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, врач — гинеколог-эндокринолог клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Солянке" Елена Бордакова.

"ВРА (бисфенол А) — химическое вещество, использующееся при производстве пластиковых бутылок для воды и бутылочек для детского питания, для внутреннего покрытия жестяных банок для еды и воды, контейнеров для хранения продуктов, входит в состав материалов для упаковки продуктов", — сказала она.

Именно этот химический элемент вызывает нарушение менструального цикла, снижение овариального резерва, невынашивание беременности, преждевременные роды, проблемы с зачатием, развитие миомы матки, эндометриоз. Гинеколог предупредила, что токсины в домашних условиях окружают нас повсюду. Так, триклозан в составе химических антибактериальных средств, зубных паст, мыла, гелей влияет на снижение овариального резерва — числа яйцеклеток.

"Парабены — вещества, входящие в состав многих средств по уходу за кожей, дезодорантов, лубрикантов, декоративной косметики, шампуней, детских игрушек — снижают овариальный резерв, работают как ксеноэстрогены", — поделился собеседник Лайфа.

Также опасны фталаты, входящие в состав пластмасс, они снижают способность к зачатию и влияют на эмбриотоксичность. И наконец, пестициды — это химические вещества, которые используются в сельском хозяйстве для борьбы с грызунами, насекомыми и сорняками, добавила Бордакова. Она предупредила, что вещества вызывают невынашивание беременности, нарушение менструального цикла, миому матки, эндометриоз. Врач подытожила, что лучший способ защитить себя — уменьшить воздействие токсинов.