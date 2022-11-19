Пассажир самолёта Иркутск – Москва приставал к стюардессам и вынудил экстренно посадить борт

Пьяный пассажир рейса Иркутск – Москва стал причиной незапланированной остановки в Новосибирске. Самолёт пришлось посадить в аэропорту Толмачёво из-за его дебоша на борту.

Самолёт Иркутск – Москва посадили в Новосибирске из-за пьяного пассажира. Видео © LIFE

Владимир каким-то образом в невменяемом состоянии попал на борт и, как только самолёт взлетел, начал свои грязные дела, причём досталось всем. Мужчина донимал пассажиров расспросами и разговорами, ходил в бизнес-класс и даже приставал к стюардессам. Однако долго его выходки терпеть не стали и приняли решение сделать остановку, чтобы высадить непутёвого.

На земле дебошира ждало новое приключение. Мужчину сняли с рейса, и на земле его встретили правоохранители. Они сопроводили его от самого кресла до полицейской машины и приступили к опросу пассажиров, которые во время полёта сидели рядом.