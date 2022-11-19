Психолог раскрыла 4 секрета здоровых отношений между тёщей и зятем

Взаимоотношения между тёщей и зятем зачастую складываются не очень благоприятно. Важно помнить, что тёща является мамой вашей супруги, которую она любит больше всего и почти всему научилась именно у неё. О том, как выстроить хорошие отношения зятю с тёщей Лайфу рассказала психолог, семейный системный терапевт Ольга Марьяж.

"Главное правило — уважать. Есть мужчины, у которых собственные отношения с родителями не сложились. Когда такой парень женится, то есть огромная вероятность, что он захочет так или иначе насолить тёще. Поднять свою самооценку за счёт плохого отношения к маме своей супруги. Он может провоцировать конфликт между дочерью и мамой, обзывать тёщу, указывать на её недостатки и вытеснять её из пространства. Девушки, аккуратнее! Тот зять, который не уважает ваших родителей, через время эти же слова и поступки адресует вам", — отметила Марьяж.

Вторым правилом психолог назвала раздельную жизнь, ведь именно наличие собственной территории выводит развитие новой семьи в приоритет для молодожёнов. Новая семья в приоритете перед старой становится только тогда, когда у молодой пары появляется своя территория. Если вы живёте в доме тёщи, то вы ещё детки. Правила, законы, порядки быта в такой семье будет устанавливать хозяйка кухни. Не менее важно не оценивать тёщу и не жаловаться на неё никому.

"Если вам что-то в отношениях с тёщей не нравится, сразу идите на консультацию к семейному психологу. Не откладывайте на потом и не ждите, когда само пройдёт. Мужчины любят самонадеянно утверждать: "Сам всё решу!" Отношения с тёщей — тот случай, где будет только хуже, если в начальной стадии не остановить воспаление. Конфликт, который может разгореться между зятем и тёщей, способен разрушить счастье молодых. Как только у вас на языке появился привкус брани в сторону тёщи, вам следует молча это отметить и обратиться к специалисту", — отметила психолог.

Именно психолог может помочь справиться с глубинными внутриличностными конфликтами, которые могут стоять за претензиями к тёще. Четвёртое правило — не "спасать жену от её родителей". Тут важно понять, что отношения возлюбленной с матерью и отцом — это то, с чем мужчина соглашается, когда выбирает жену. Она самостоятельно должна пройти процесс психологического отделения от родителей. Кроме того, отношения мужчины с семьёй своей жены могут стать единственным полем, где он может попросить женщину о защите.

Примечательно, что эти же правила могут подойти и для тёщи при её общении с зятем.