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19 ноября, 10:24

Саакашвили в тюрьме отравился ртутью

Мать Михаила Саакашвили сообщила, что у него обнаружили интоксикацию ртутью

<p>Михаил Саакашвили. Фото © Getty Images / Irakli Gedenidze / Reuters / Pool / Anadolu Agency</p>

Михаил Саакашвили. Фото © Getty Images / Irakli Gedenidze / Reuters / Pool / Anadolu Agency

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания сообщила, что врачи обнаружили у него в тюрьме интоксикацию ртутью и другими веществами. По её словам, он изолирован и не мог сам контактировать с ними.

"Была ртуть, там (в заключении врачей. — прим. Лайфа) также перечисляется, что может вызвать определённый уровень ртути. Также есть барий, таллий. Как попали [вещества в организм] неизвестно, согласно заключению, они есть, и это интоксикация, что также даёт основания для [его] немедленного освобождения", цитирует мать политика телеканал "Мтавари архи".

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Михаил Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем.

Матвей Шандрыголов

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