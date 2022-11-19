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19 ноября, 10:36

Проверка выявила неготовность самолётов ВВС США к боевым действиям

Defense News: Военные самолёты США не готовы к боевым действиям из-за техсостояния

Большинство военных самолётов в США находится в плохом техническом состоянии и не готово к ведению боя. Об этом пишет Defense News, ссылаясь на новый федеральный отчёт и отмечая, что сейчас американская воздушная армада состоит из более чем 13 тысяч единиц техники, без учёта беспилотников.

"Комиссия проверила 49 типов самолётов ВВС, военно-морского флота и корпуса морской пехоты. В ходе проверки обнаружилось, что больше половины изученных самолётов не соответствуют предъявляемым требованиям, несмотря на то что Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание каждый год", — говорится в статье.

Издание напомнило, что в только в 2020 году было потрачено почти 54 миллиарда долларов на эксплуатацию и обслуживание самолётов ВВС США. Автор статьи Рэйчел Коэн перечислила проблемы американской авиации: нехватка персонала, трудности с производством запчастей и техобслуживанием, а также уменьшение количества предприятий, специализирующихся на ремонте военных самолётов.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми

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