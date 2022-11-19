СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ и наёмников
Совет по правам человека при Президенте России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений украинских военных и воюющих на их стороне боевиков, сообщили в пресс-службе СПЧ. Обращение направлено к ООН, а также правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки.
"Мы, члены комиссии СПЧ по связям с международными организациями, присоединяемся к призывам ООН тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных военнослужащими ВСУ и привлечь виновных к ответственности… Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков", — говорится в сообщении.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны РФ заявили, что боевики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент.
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