СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ и наёмников

Совет по правам человека при Президенте России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений украинских военных и воюющих на их стороне боевиков, сообщили в пресс-службе СПЧ. Обращение направлено к ООН, а также правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки.

"Мы, члены комиссии СПЧ по связям с международными организациями, присоединяемся к призывам ООН тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных военнослужащими ВСУ и привлечь виновных к ответственности… Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков", — говорится в сообщении.