Во Франции жёстко прошлись по Зеленскому из-за его "акта безумия"
Французский депутат Дюпон-Эньян призвал прекратить поддержку Зеленского
Парижу пора прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского, который попробовал использовать случай с падением украинской ракеты в Польше для развязывания третьей мировой войны. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции (Нижняя палата) и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Зеленский, отправив ракеты в Польшу и обвинив в этом Россию, попытался спровоцировать третью мировую войну! Это акт безумия", — написал он в Twitter.
Депутат уверен, что необходимо составить "мирный план" по выходу из украинского кризиса. "Прекратим поддерживать этого опасного человека!" — сказал он о Зеленском.
Напомним, 15 ноября украинская ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Изначально Варшава сообщила о двух упавших снарядах. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в произошедшем Россию. Однако в Минобороны РФ подчеркнули, что это украинские С-300. США и власти Польши согласились с данной версией.
Getty Images / Alexey Furman