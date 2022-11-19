Во Франции жёстко прошлись по Зеленскому из-за его "акта безумия"

Парижу пора прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского, который попробовал использовать случай с падением украинской ракеты в Польше для развязывания третьей мировой войны. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции (Нижняя палата) и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Зеленский, отправив ракеты в Польшу и обвинив в этом Россию, попытался спровоцировать третью мировую войну! Это акт безумия", — написал он в Twitter.