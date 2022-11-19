В России не осталось силиконовых имплантов для ягодиц

Весь мир столкнулся с "силиконовой проблемой", которая выражается в полном отсутствии в России ягодичных имплантов, ведь силикон крайне необходим для военно-промышленной отрасли. Об этом рассказал звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров, который делал операции блогеру Даве, певице Инстасамке и продюсеру Яне Рудковской.

Звёздный хирург рассказал о "силиконовой проблеме", с которой столкнулся весь мир. Видео © t.me / SHOT

По его словам, последним обладателем ягодичных имплантов в стране стал молодой человек из Челябинска, который информацию об этом воспринял как шутку. При этом необходимых компонентов для операции сейчас нет не только в России, но и в других странах.

"Если кто-то думает, что из-за санкций, что пытаются ограничить, отгородить Россию, нет, это весь мир столкнулся с такой "силиконовой проблемой". И это касается на самом деле не только ягодичных имплантов, они просто первыми пропали, но многие фирмы сейчас приостанавливают продажи грудных имплантов", — отметил Хайдаров.

По словам врача, сейчас большая часть силикона уходит на нужды военно-промышленного комплекса, а на вопрос, при чём тут сиськи и оружие, Хайдаров ответил, что для синтезирования силикона необходимы определённые частицы, которые уходят сейчас на оборонное производство.

"Я думаю, запас имплантов, именно грудных, пока есть и его в принципе хватит, когда эта ситуация стабилизируется. По нашим оценкам, примерно второй квартал уже следующего года — уже восстановятся поставки имплантов, но ряд фирм сейчас уже в стопе", — подытожил хирург.