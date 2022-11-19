Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной на складе Ozon в Подмосковье

Десятки мигрантов подрались на складе "Озона" в подмосковном Пушкине из-за огромной очереди на досмотр. Один из работников даже получил ножевое ранение, пишет Mash.

Мигранты устроили массовую драку на складах "Озона" в подмосковном Пушкине. Видео © Telegram / Mash

На производстве очень строгий график: покушать, переодеться или покурить на улице можно лишь раз в два часа. А при входе каждый раз нужно проходить через рамки и бдительных охранников, которые всех без исключения проверяют на кражу товара. Причём некоторые так и норовят пролезть без очереди, чем крайне злят своих приезжих коллег. На этот раз толпа мигрантов просто не выдержала и устроила массовую драку.

Сначала мужчины выясняли отношения более-менее спокойно, однако позже от слов перешли к делу. В ход пошли не только кулаки, но и газовые баллончики с ножом. От холодного оружия пострадал 24-летний Парвиз, которого сразу же госпитализировали. Теперь в инциденте предстоит разобраться полицейским.