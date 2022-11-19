Адвокат назвала 4 неочевидные опасности фиктивного брака

Практика фиктивных браков объясняется разными причинами, такими как получение гражданства той или иной страны, прописка в каком-либо населённом пункте или же для того, чтобы скрыть свою настоящую сексуальную ориентацию. Однако подобное может нести в себе определённые риски. Адвокат Ольга Сулим пояснила Лайфу, чем может быть опасен фиктивный брак.

"Во-первых, супруг, хоть и фиктивный, является наследником первой очереди. Расписываясь с кем-либо фиктивно, вы подставляете своих подлинных наследников — детей, внуков, родителей, братьев и сестёр. Доказать фиктивность брака при получении наследства очень сложно", — отметила адвокат.

Ещё одна опасность заключается в том, что при разводе супруг может претендовать на половину имущества своей второй половинки, если суд не установит фиктивность брака и не признает его недействительным. При этом никакого отношения к тем или иным материальным ценностям супруг может не иметь. Опасным может быть и тот факт, что при недееспособности одного из молодожёнов второй будет вынужден по закону ухаживать за ним, и, вполне возможно, выплачивать алименты.

"Наконец, фиктивный супруг может с куда большей лёгкостью, чем посторонний мошенник, подделать доверенности и распорядиться вашим имуществом, например, продать вашу квартиру, совершить иные сделки, невыгодные для вас. Поэтому заключать фиктивный брак не стоит. Расторгнуть же его можно по решению суда, признав брачные отношения фиктивными. Основаниями для этого будут отсутствие совместного проживания, ведения хозяйства и супружеской жизни, подтверждённые документально (регистрация в разных местах) и показаниями свидетелей", — заключила Сулим.