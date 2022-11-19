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19 ноября, 11:36

Российские военные уничтожили более 120 бойцов ВСУ в ходе наступления в ДНР

В ходе наступательной операции в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные уничтожили более 120 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", — заявил Конашенков.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что подразделения Российской армии продвигаются по всей линии фронта.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Артур Белкин

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