Российские военные уничтожили более 120 бойцов ВСУ в ходе наступления в ДНР

В ходе наступательной операции в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные уничтожили более 120 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", — заявил Конашенков.