ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 ноября 2022, 11:35
4356

Войска России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении и уничтожили 50 бойцов

ВС России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", уточнил генерал-лейтенант.

В результате российскими военными было уничтожено до 50 боевиков, три БМП и два бронеавтомобиля.

Российские силы ударили по объектам военного управления и ОПК Украины
Российские силы ударили по объектам военного управления и ОПК Украины

Лайф писал, что ВСУ не удалось остановить продвижение российских военных в ДНР. В результате неудачных контратак украинские военные потеряли более 100 человек.

BannerImage

Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar