Войска России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении и уничтожили 50 бойцов

ВС России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", — уточнил генерал-лейтенант.

В результате российскими военными было уничтожено до 50 боевиков, три БМП и два бронеавтомобиля.