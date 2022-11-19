Войска России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении и уничтожили 50 бойцов
ВС России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", — уточнил генерал-лейтенант.
В результате российскими военными было уничтожено до 50 боевиков, три БМП и два бронеавтомобиля.
Лайф писал, что ВСУ не удалось остановить продвижение российских военных в ДНР. В результате неудачных контратак украинские военные потеряли более 100 человек.
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