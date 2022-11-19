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19 ноября, 11:35

Войска России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении и уничтожили 50 бойцов

ВС России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", уточнил генерал-лейтенант.

В результате российскими военными было уничтожено до 50 боевиков, три БМП и два бронеавтомобиля.

Российские силы ударили по объектам военного управления и ОПК Украины

Российские силы ударили по объектам военного управления и ОПК Украины

Лайф писал, что ВСУ не удалось остановить продвижение российских военных в ДНР. В результате неудачных контратак украинские военные потеряли более 100 человек.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Матвей Шандрыголов

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