Траур по погибшим при взрыве в пятиэтажке объявлен в Тымовском районе Сахалина

В Тымовском районе Сахалина объявлен траур после гибели людей в результате взрыва газового баллона и обрушения жилого дома, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями. Соболезную членам семей погибших. Пострадавшим мы окажем всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов", — написал он в телеграм-канале.