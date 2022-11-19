Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 ноября, 11:58

Траур по погибшим при взрыве в пятиэтажке объявлен в Тымовском районе Сахалина

В Тымовском районе Сахалина объявлен траур после гибели людей в результате взрыва газового баллона и обрушения жилого дома, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями. Соболезную членам семей погибших. Пострадавшим мы окажем всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов", написал он в телеграм-канале.

Жители пятиэтажки на Сахалине жаловались на запах газа за два дня до взрыва

Жители пятиэтажки на Сахалине жаловались на запах газа за два дня до взрыва

Напомним, сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Спасатели продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и материальную помощь пострадавшим.

Обложка ©

t.me / Лимаренко Brief

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров