Траур по погибшим при взрыве в пятиэтажке объявлен в Тымовском районе Сахалина
В Тымовском районе Сахалина объявлен траур после гибели людей в результате взрыва газового баллона и обрушения жилого дома, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
"В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями. Соболезную членам семей погибших. Пострадавшим мы окажем всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Спасатели продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и материальную помощь пострадавшим.
t.me / Лимаренко Brief