Размер имеет значение: Тренер объяснила, как правильно выбрать коньки
Тренер Шилина рассказала, как правильно выбрать коньки
Тренер отделения фигурного катания "Южный лёд" Татьяна Шилина в беседе с Лайфом рассказала, как выбрать коньки. По словам эксперта, это совсем не сложно сделать даже новичкам, главное, помнить несколько важных моментов.
"Если выбирать коньки, чтобы зимой весело и занятно проводить время на катке в выходные, то лучше отдавать предпочтение кожаным моделям. Главное, чтобы ботинок не был слишком мягким и плотно облегал ногу. Также следует изучить момент шнуровки, это немаловажно для безопасности ног", — указала эксперт.
Кроме того, следует выбрать правильный размер — не стоит брать коньки впритык. Если планируете кататься на уличном катке, то лучше надевать шерстяные носки, чтобы не замёрзнуть. Именно их и следует взять на предварительную примерку, отметила собеседница Лайфа.
"Пальцы ног должны свободно двигаться, не быть плотно сдавленными в носочной части ботинка. То есть размер лучше выбирать с небольшим запасом — в полразмера", — пояснила Шилина.
С большим запасом коньки точно брать не стоит. В таком случае не получится должным образом чувствовать конёк, следовательно, и хорошо кататься. А если нужно выучить элементы фигурного катания, то лучше выбрать профессиональные коньки для фигурного катания или хоккея. Есть множество профильных магазинов, где консультанты с удовольствием подберут подходящую модель.
Кстати, в Москве уже начали заливать катки. Всего же в столице будут работать более 150 катков с искусственным льдом. 28 ноября откроется ГУМ-каток на Красной площади вместе с традиционной рождественской ярмаркой, а уже 25-го заработает самый главный каток страны на ВДНХ, который смогут бесплатно посетить семьи мобилизованных россиян. Все площадки будут оснащены пунктами проката коньков и оказания первой медицинской помощи, раздевалками, точками общественного питания и туалетами.
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