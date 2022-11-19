Размер имеет значение: Тренер объяснила, как правильно выбрать коньки

Тренер отделения фигурного катания "Южный лёд" Татьяна Шилина в беседе с Лайфом рассказала, как выбрать коньки. По словам эксперта, это совсем не сложно сделать даже новичкам, главное, помнить несколько важных моментов.

"Если выбирать коньки, чтобы зимой весело и занятно проводить время на катке в выходные, то лучше отдавать предпочтение кожаным моделям. Главное, чтобы ботинок не был слишком мягким и плотно облегал ногу. Также следует изучить момент шнуровки, это немаловажно для безопасности ног", — указала эксперт.

Кроме того, следует выбрать правильный размер — не стоит брать коньки впритык. Если планируете кататься на уличном катке, то лучше надевать шерстяные носки, чтобы не замёрзнуть. Именно их и следует взять на предварительную примерку, отметила собеседница Лайфа.

"Пальцы ног должны свободно двигаться, не быть плотно сдавленными в носочной части ботинка. То есть размер лучше выбирать с небольшим запасом — в полразмера", — пояснила Шилина.

С большим запасом коньки точно брать не стоит. В таком случае не получится должным образом чувствовать конёк, следовательно, и хорошо кататься. А если нужно выучить элементы фигурного катания, то лучше выбрать профессиональные коньки для фигурного катания или хоккея. Есть множество профильных магазинов, где консультанты с удовольствием подберут подходящую модель.