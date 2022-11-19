Одесситы второй день подряд протестуют против отключения электричества

Жители Одессы второй день подряд выходят на улицы города в знак протеста против отключения электроэнергии. Об этом сообщается в местных пабликах в соцсетях.

Недовольные жители Одессы перекрыли улицу в знак протеста против отключения света. Видео © t.me / "Новости Одесса"

На кадрах можно увидеть, как недовольные отключением электроэнергии одесситы перекрыли пересечение улицы Королёва и проспекта Глушко. На месте дежурят сотрудники полиции. Никаких столкновений на кадрах не наблюдается.