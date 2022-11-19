Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 ноября, 12:07

Одесситы второй день подряд протестуют против отключения электричества

Жители Одессы второй день подряд выходят на улицы города в знак протеста против отключения электроэнергии. Об этом сообщается в местных пабликах в соцсетях.

Недовольные жители Одессы перекрыли улицу в знак протеста против отключения света. Видео © t.me / "Новости Одесса"

На кадрах можно увидеть, как недовольные отключением электроэнергии одесситы перекрыли пересечение улицы Королёва и проспекта Глушко. На месте дежурят сотрудники полиции. Никаких столкновений на кадрах не наблюдается.

Зеленский сообщил о тяжёлой ситуации с электричеством на Украине

Зеленский сообщил о тяжёлой ситуации с электричеством на Украине

Ранее Лайф рассказывал, как недовольные жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста из-за отключения электроэнергии в домах. По их словам, без света они вынуждены сидеть уже несколько дней.

Обложка ©

t.me / Новости Одесса

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров