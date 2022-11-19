В пятиэтажке на Сахалине возникла угроза обрушения ещё одного подъезда
В пострадавшем от взрыва доме на Сахалине заблокирован соседний к обрушившемуся подъезд
Подъезд, находящийся рядом с обрушившимся из-за взрыва газового баллона в пятиэтажке в посёлке Тымовское на Сахалине, заблокирован. Техническая комиссия оценит его состояние и примет решение о возможности возвращения туда жильцов. Об этом сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.
"Второй подъезд заблокировали из-за опасности его обрушения. Завтра мы ожидаем техническую комиссию, которая обследует дом и сделает своё заключение по всему дому и каждому подъезду в частности. После этого мы будем принимать решение о дальнейшем заселении людей в подъезд, который не пострадал, но находился близко к обрушенному", — уточнил он.
Глава округа добавил, что работают три пункта временного размещения людей на базе лицея и ещё двух учебных заведений, там также готовится горячее питание. А в уцелевших четырёх подъездах восстановлена подача света, воды и тепла.
Напомним, сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и материальную помощь пострадавшим.
t.me / Лимаренко Brief