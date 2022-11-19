В пятиэтажке на Сахалине возникла угроза обрушения ещё одного подъезда

Подъезд, находящийся рядом с обрушившимся из-за взрыва газового баллона в пятиэтажке в посёлке Тымовское на Сахалине, заблокирован. Техническая комиссия оценит его состояние и примет решение о возможности возвращения туда жильцов. Об этом сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.

"Второй подъезд заблокировали из-за опасности его обрушения. Завтра мы ожидаем техническую комиссию, которая обследует дом и сделает своё заключение по всему дому и каждому подъезду в частности. После этого мы будем принимать решение о дальнейшем заселении людей в подъезд, который не пострадал, но находился близко к обрушенному", — уточнил он.