Лукашенко выразил Путину соболезнования из-за гибели людей при взрыве в доме на Сахалине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью девяти человек при взрыве газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.
"В Беларуси с чувством глубокой боли восприняли известие о трагической гибели людей при взрыве бытового газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине", — говорится в послании Лукашенко.
От себя и от имени белорусского народа он выразил свои соболезнования родным и близким погибших и передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и материальную помощь пострадавшим.
t.me / Лимаренко Brief