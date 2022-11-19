Лукашенко выразил Путину соболезнования из-за гибели людей при взрыве в доме на Сахалине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью девяти человек при взрыве газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

"В Беларуси с чувством глубокой боли восприняли известие о трагической гибели людей при взрыве бытового газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине", — говорится в послании Лукашенко.