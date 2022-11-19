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Опубликовано 19 ноября 2022, 12:57

Женщина пострадала при ударе ВСУ по Шебекину

Гладков рассказал, что ВСУ вновь нанесли удар по Шебекину в Белгородской области

ВСУ обстреливают Шебекино в Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков

ВСУ обстреливают Шебекино в Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков

ВСУ обстреливают город Шебекино в Белгородской области, один человек пострадал, зафиксированы прилёты во двор многоэтажки и на промышленную территорию. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреливают Шебекино в Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков

ВСУ обстреливают Шебекино в Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков

"Идёт обстрел города Шебекина. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилёты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место", написал он в телеграм-канале.

На публикуемых кадрах видно, что ударная волна выбила стёкла в жилом доме, а одно из зданий в промышленной зоне загорелось от попадания снаряда. На место уже прибыли пожарные.

Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела в Шебекине
Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела в Шебекине

Напомним, об очередном обстреле Шебекина губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 17 ноября. По его словам, снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".

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Татьяна Миссуми
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