На Крымском мосту снова открыли движение автомобилей и автобусов
В Минтрансе сообщили об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту
В Минтрансе РФ сообщили об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту, остановленного ранее из-за ремонтных работ.
"Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что последние два пролёта Крымского моста будут восстановлены в ближайшие недели. По его словам, после этого рабочие приступят к асфальтированию правой части моста.
ТАСС / Сергей Мальгавко