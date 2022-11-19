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19 ноября, 13:01

На Крымском мосту снова открыли движение автомобилей и автобусов

В Минтрансе сообщили об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту

В Минтрансе РФ сообщили об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту, остановленного ранее из-за ремонтных работ.

"Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства.

На Крымском мосту восстановили два из четырёх пролётов

На Крымском мосту восстановили два из четырёх пролётов

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что последние два пролёта Крымского моста будут восстановлены в ближайшие недели. По его словам, после этого рабочие приступят к асфальтированию правой части моста.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Шандрыголов

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