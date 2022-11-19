На Крымском мосту снова открыли движение автомобилей и автобусов

В Минтрансе РФ сообщили об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту, остановленного ранее из-за ремонтных работ.

"Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства.