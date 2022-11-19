Германия передала ВСУ 30 обещанных ЗСУ Gepard
В Посольстве Германии на Украине отчитались о передаче ВСУ всех 30 ранее обещанных зенитных самоходных установок Gepard. Первые три самоходки поступили в распоряжение армии Незалежной ещё в августе.
"Германия поставила Украине 30 ЗСУ Gepard... Используются для защиты украинской критической инфраструктуры", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттер-аккаунте диппредставительства.
А в "Укроборонпроме" ранее похвастались семикратным ростом поставок оружия ВСУ. По словам замгендиректора концерна Остапа Еднака, некоторые предприятия увеличили поставки ещё больше.