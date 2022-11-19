"Наплевательское отношение": Губерниев раскритиковал Вяльбе из-за трансляции первых гонок Кубка России по лыжам

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе и организацию за качество трансляции с первого этапа Кубка России в посёлке Вершина Тёи (Республика Хакасия), которая велась с помощью веб-камеры.

"Это же не игрушки, это серьёзная история, это поддержка спорта в стране, которая, как мы видим, в лыжах отсутствует. То есть проводить соревнования там, где нельзя показать ничего, в каких-то отдалённых местах, где нельзя организовать трансляцию даже по Интернету... Это абсолютно наплевательское отношение к людям и стране, это важно. Я пытаюсь обратить на это внимание месяцами и годами", — цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".

Он также назвал подобное неуважением к стране и заметил, что подобное отношение не делает лучше абсолютно никому.

"Ну а что она [Елена Вяльбе] скажет: "Мне наплевать на людей, мы специально проводим соревнования там, где нельзя организовать телевизионную трансляцию?" В XXI веке веб-камера — это из серии "жрите, что дают". Вот это отношение руководителя федерации к людям, вот и всё", — добавил комментатор.

В качестве хорошего примера коммуникации телеканала и национальной федерации он привёл в пример сотрудничество канала "Матч ТВ" и Союза биатлонистов России. На следующей неделе в Ханты-Мансийске стартует Кубок России по биатлону, гонки которого будут показывать по телевидению. Как заметил Губерниев, в разгар чемпионата мира по футболу в Катаре.

Напомним, Кубок России по лыжным гонкам стартовал 19 ноября в посёлке Вершина Тёи в Хакасии. Трансляция первых забегов велась с помощью статичной веб-камеры. По официальной информации, причиной тому стало отсутствие технических возможностей для организации более масштабного показа.