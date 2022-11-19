Деньги американских налогоплательщиков, которые власти страны направляют на помощь Украине, оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве. Такое заявление сделала бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

"Украинское правительство и коррумпированные бюрократы и олигархи, а также оборонные подрядчики — все они наживаются на поставках оружия", — заявила она в эфире телеканала Fox News.

Также она сообщила, что администрация американского лидера знает о хищениях, но никаких соответствующих мер не принимает. По её словам, эта ситуация показывает всем, о ком в действительности заботится правительство Соединённых Штатов Америки.