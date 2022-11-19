В США придумали причину для лишения Украины своего оружия
Экс-конгрессвумен США Габбард обвинила Киев в хищении денег американских граждан
Деньги американских налогоплательщиков, которые власти страны направляют на помощь Украине, оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве. Такое заявление сделала бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.
"Украинское правительство и коррумпированные бюрократы и олигархи, а также оборонные подрядчики — все они наживаются на поставках оружия", — заявила она в эфире телеканала Fox News.
Также она сообщила, что администрация американского лидера знает о хищениях, но никаких соответствующих мер не принимает. По её словам, эта ситуация показывает всем, о ком в действительности заботится правительство Соединённых Штатов Америки.
Напомним, ранее конгрессмен Марджори Тейлор Грин, известная по авторству резолюций о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену, заявила, что в Палате представителей Конгресса республиканцы внесли законопроект об аудите расходов, направленных в помощь Украине. За законопроект высказались также десять её однопартийцев.
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