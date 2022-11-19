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19 ноября, 13:55

Момент мощного взрыва на газопроводе в Ленобласти попал на видео

В Сети опубликовали видео с моментом взрыва на газопроводе в Ленинградской области

В соцсетях опубликовали видео с моментом взрыва на газопроводе в Ленинградской области, который произошёл днём 19 ноября.

Момент взрыва на газопроводе в Ленобласти попал на видео. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

На кадрах можно увидеть поднимающиеся клубы дыма, а само видео было снято при помощи камер наблюдения, расположенных в Санкт-Петербурге. По информации МЧС России, на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. На месте работают бригады спасателей, угрозы для населения нет. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии

Пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии

Ранее Лайф сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар на газозаправочной станции с последующим взрывом.

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VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Артур Белкин

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