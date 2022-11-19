Момент мощного взрыва на газопроводе в Ленобласти попал на видео
В Сети опубликовали видео с моментом взрыва на газопроводе в Ленинградской области
В соцсетях опубликовали видео с моментом взрыва на газопроводе в Ленинградской области, который произошёл днём 19 ноября.
Момент взрыва на газопроводе в Ленобласти попал на видео. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
На кадрах можно увидеть поднимающиеся клубы дыма, а само видео было снято при помощи камер наблюдения, расположенных в Санкт-Петербурге. По информации МЧС России, на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. На месте работают бригады спасателей, угрозы для населения нет. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар на газозаправочной станции с последующим взрывом.