Смоленские лицеисты откопали самолёт времён ВОВ с пилотом внутри

В Смоленской области недалеко от деревни Дугино поисковики из лицея-интерната "Феникс" обнаружили фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны и останки его пилота. По словам директора образовательной организации Андрея Панцевича, находка была сделана на глубине трёх метров.

"Недалеко от деревни Дугино Сычёвского района Смоленской области на территории местного сельхозпредприятия "Мещерское" на глубине трёх метров были найдены фрагменты самолёта, участвовавшего в сражениях Великой Отечественной войны: двигатель, лопасти, части фюзеляжа, другие детали", — заявил он журналистам.

Он добавил, что на данный момент идут работы по установлению личности пилота.