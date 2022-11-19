Сунак пообещал Зеленскому 125 зениток и средства для борьбы с дронами

Великобритания передаст Киеву 125 зенитных орудий, а также средства для борьбы с беспилотниками и укрепления ПВО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после визита премьер-министра королевства Риши Сунака в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы предоставляем [Украине] новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объёмы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы", — заявил он.

Всего на этот пакет помощи Лондон потратит 50 млн фунтов (59,9 млн долларов). Также лидеры двух стран обсудили вопрос реконструкции Украины после окончания вооружённого конфликта.