Сунак пообещал Зеленскому 125 зениток и средства для борьбы с дронами
Сунак: Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий
Великобритания передаст Киеву 125 зенитных орудий, а также средства для борьбы с беспилотниками и укрепления ПВО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после визита премьер-министра королевства Риши Сунака в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Сегодня мы предоставляем [Украине] новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объёмы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы", — заявил он.
Всего на этот пакет помощи Лондон потратит 50 млн фунтов (59,9 млн долларов). Также лидеры двух стран обсудили вопрос реконструкции Украины после окончания вооружённого конфликта.
Лайф писал, что Германия передала Украине все 30 ранее обещанных ЗСУ Gepard. Об этом заявили в посольстве страны в Киеве.
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