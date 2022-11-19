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19 ноября, 14:35
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Сунак пообещал Зеленскому 125 зениток и средства для борьбы с дронами

Сунак: Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий

Великобритания передаст Киеву 125 зенитных орудий, а также средства для борьбы с беспилотниками и укрепления ПВО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после визита премьер-министра королевства Риши Сунака в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы предоставляем [Украине] новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объёмы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы", — заявил он.

Всего на этот пакет помощи Лондон потратит 50 млн фунтов (59,9 млн долларов). Также лидеры двух стран обсудили вопрос реконструкции Украины после окончания вооружённого конфликта.

Сунак прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Сунак прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Лайф писал, что Германия передала Украине все 30 ранее обещанных ЗСУ Gepard. Об этом заявили в посольстве страны в Киеве.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Матвей Шандрыголов

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