Митрополит Тихон высказался против уголовного преследования за гомосексуализм
В России не должно вводиться уголовное наказание за гомосексуализм, при этом нельзя допускать появления пропаганды нетрадиционных ценностей. Так полагает митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
"Моё мнение, что уголовных преследований [за принадлежность к ЛГБТ] быть не должно. В России не преследуют гомосексуалистов. Но пропаганды [ЛГБТ] — ни прямой, ни косвенной — тоже быть не может", — сказал священнослужитель в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24".
Он подчеркнул, что гомосексуализм относится к таким явлениям, которые нельзя делать привлекательными для общественности с помощью пропаганды.
Лайф писал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласно документу, за его нарушение планируется ввести штраф от 50 до 400 тысяч для граждан, от 100 до 800 тысяч — для должностных лиц, а для юрлиц — штраф до пяти миллионов рублей.