Митрополит Тихон высказался против уголовного преследования за гомосексуализм

В России не должно вводиться уголовное наказание за гомосексуализм, при этом нельзя допускать появления пропаганды нетрадиционных ценностей. Так полагает митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

"Моё мнение, что уголовных преследований [за принадлежность к ЛГБТ] быть не должно. В России не преследуют гомосексуалистов. Но пропаганды [ЛГБТ] — ни прямой, ни косвенной — тоже быть не может", — сказал священнослужитель в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

Он подчеркнул, что гомосексуализм относится к таким явлениям, которые нельзя делать привлекательными для общественности с помощью пропаганды.