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19 ноября, 14:11
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В Госдуме призвали не реагировать на слова Зеленского о "затишье"

Депутат ГД Морозов призвал сверять слова Зеленского о "затишье" с его спонсорами

Реагировать на заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании России получить "краткосрочное затишье" абсолютно бессмысленно, подобные позиции необходимо сверять с его "спонсорами". Такое мнение выразил депутат Госдумы Олег Морозов, которого цитирует РИА "Новости".

"Любые заявления Зеленского о переговорах надо сверять с позицией его "спонсоров" и "дрессировщиков". Поэтому реагировать бессмысленно до внятного сигнала из Вашингтона", — отметил Морозов.

Он также обратил внимание на то, что решение о возможной "передышке" Москва будет принимать самостоятельно и уж точно без участия Зеленского.

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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказал мнение, что Россия не заинтересована в мире, а желает добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях.

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Getty Images / John Moore

Артур Белкин

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