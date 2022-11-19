В Госдуме призвали не реагировать на слова Зеленского о "затишье"

Реагировать на заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании России получить "краткосрочное затишье" абсолютно бессмысленно, подобные позиции необходимо сверять с его "спонсорами". Такое мнение выразил депутат Госдумы Олег Морозов, которого цитирует РИА "Новости".

"Любые заявления Зеленского о переговорах надо сверять с позицией его "спонсоров" и "дрессировщиков". Поэтому реагировать бессмысленно до внятного сигнала из Вашингтона", — отметил Морозов.