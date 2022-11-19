Нарколог назвал два лучших "похмельных" завтрака

В похмельное утро самочувствию может помочь завтрак, состоящий из белковой пищи, большого количества жидкости и минералки. Об этом Лайфу рассказал главный врач наркологической клиники и психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

"Желательно минералку с выпущенными газами, которая содержит микроэлементы: калий, магний, натрий. Можно ещё лецитин, который содержится в яйцах, то есть сделать омлет и, соответственно, что-то жидкое", — советует нарколог.

Он рекомендует супы вроде гаспачо или хаша. Также нарколог рассказал об общих советах по борьбе с похмельем. В основном это контрастный душ, пешая прогулка и здоровый сон. Также следует восполнить жидкость напитками с большим содержанием аскорбинки, принять поливитамины типа "Мильгаммы", "Нейрокса".

"Также энтеросорбенты. Либо "Полисорб", либо "Энтеросгель". Их обязательно надо будет принимать. Кто-то любит в таблетированной форме активированный уголь, но необходимо учитывать массу тела", — заключил собеседник Лайфа.