Диетолог назвала последствия полного отказа от мяса
Врач Тихомирова предупредила о печальных последствиях полного отказа от мяса
Мясо птиц и животных содержит множество различных витаминов и питательных элементов, поэтому полностью от него отказываться не рекомендуется. Как рассказала в беседе с Лайфом врач – терапевт-диетолог "СМ-клинки" Елена Тихомирова, в частности, это грозит дефицитом железа, который впоследствии может привести к анемии.
"Нужно помнить о том, что животные и птицы являются носителями железа, также их печень содержит большое количество витамина B12. Поэтому когда человек решает не есть мясо, то с течением времени появляется дефицит железа, который развивается очень медленно. Постепенно это состояние переходит в анемию, при которой у нас понижается общая концентрация гемоглобина в эритроците, понижаются сывороточное железо и ферритин", — сказала она.
При полном отказе от мяса у человека возникает дефицит железа, который впоследствии может привести к анемии
Фото © Unsplash
Анемия на фоне недостатка железа грозит печальными последствиями. В частности, появляется общая слабость, мозг и мышцы работают плохо, а у беременных велика угроза прерывания беременности. Поэтому женщинам в положении отказываться от мяса не стоит.
Тихомирова также подчеркнула, что при анемии спортсменам сложнее выполнять физические упражнения, а у детей страдает работоспособность в учёбе. Заболевание может носить как выраженный характер, так и невыраженный, но суть одна: в организме происходит тотальное обкрадывание по кислороду, продолжила терапевт.
Особенно анемия опасна для беременных женщин, ведь дефицит железа может привести к печальным последствиям
Фото © Unsplash
Если человек два или три месяца соблюдает диету без мяса, то ничего страшного не будет: в данном случае речь идёт о многомесячном или многогодовом отказе организма. Для того чтобы выявить риск развития анемии, человек должен обратиться к специалисту, резюмировала собеседница Лайфа.
Ранее диетолог Русакова предупредила о рисках обострения заболеваний при резком похудении. Медик рекомендовала пройти комплексное обследование перед началом похудения. При необходимости следует скорректировать нарушения в организме.
Unsplash