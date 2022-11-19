Диетолог назвала последствия полного отказа от мяса

Мясо птиц и животных содержит множество различных витаминов и питательных элементов, поэтому полностью от него отказываться не рекомендуется. Как рассказала в беседе с Лайфом врач – терапевт-диетолог "СМ-клинки" Елена Тихомирова, в частности, это грозит дефицитом железа, который впоследствии может привести к анемии.

"Нужно помнить о том, что животные и птицы являются носителями железа, также их печень содержит большое количество витамина B12. Поэтому когда человек решает не есть мясо, то с течением времени появляется дефицит железа, который развивается очень медленно. Постепенно это состояние переходит в анемию, при которой у нас понижается общая концентрация гемоглобина в эритроците, понижаются сывороточное железо и ферритин", — сказала она.

При полном отказе от мяса у человека возникает дефицит железа, который впоследствии может привести к анемии Фото © Unsplash

Анемия на фоне недостатка железа грозит печальными последствиями. В частности, появляется общая слабость, мозг и мышцы работают плохо, а у беременных велика угроза прерывания беременности. Поэтому женщинам в положении отказываться от мяса не стоит.

Тихомирова также подчеркнула, что при анемии спортсменам сложнее выполнять физические упражнения, а у детей страдает работоспособность в учёбе. Заболевание может носить как выраженный характер, так и невыраженный, но суть одна: в организме происходит тотальное обкрадывание по кислороду, продолжила терапевт.

Особенно анемия опасна для беременных женщин, ведь дефицит железа может привести к печальным последствиям Фото © Unsplash

Если человек два или три месяца соблюдает диету без мяса, то ничего страшного не будет: в данном случае речь идёт о многомесячном или многогодовом отказе организма. Для того чтобы выявить риск развития анемии, человек должен обратиться к специалисту, резюмировала собеседница Лайфа.