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19 ноября, 14:26

Евросоюзу предрекли поражение в борьбе с Россией за транспортные коридоры в Азии

СМИ: ЕС может проиграть России в борьбе за азиатские транспортные коридоры

Россия может обойти Евросоюз в борьбе за глобальные транспортные коридоры, Москва собирается увеличить пропускную способность маршрута Москва – Мумбаи до 32 миллионов тонн в год, что расширит сотрудничество с Азией. Об этом сообщает издание Railfreight.

"Россия хочет увеличить пропускную способность Международного транспортного коридора "Север – Юг" (INSTC). Пропускная способность всех ответвлений коридора между Россией и Индией при полном потенциале составляет 14 миллионов тонн в год. Российское правительство хочет увеличить этот показатель до 32 миллионов тонн в год", говорится в публикации.

Автор статьи уверен, что ЕС сам поставил себя в невыгодное положение, отказавшись от использования российского северного железнодорожного маршрута и решив заменить его на "Средний коридор" в Центральной Азии. Но пропускная способность магистралей отличается не в пользу последнего — полтора миллиона TEU (двадцатифутовых контейнеров) в 2021 году против 80 тысяч по итогам 2022 года.

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Астраханский морской торговый порт. Фото © ТАСС / Дмитрий Дадонкин

Татьяна Миссуми

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