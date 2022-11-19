Евросоюзу предрекли поражение в борьбе с Россией за транспортные коридоры в Азии
СМИ: ЕС может проиграть России в борьбе за азиатские транспортные коридоры
Россия может обойти Евросоюз в борьбе за глобальные транспортные коридоры, Москва собирается увеличить пропускную способность маршрута Москва – Мумбаи до 32 миллионов тонн в год, что расширит сотрудничество с Азией. Об этом сообщает издание Railfreight.
"Россия хочет увеличить пропускную способность Международного транспортного коридора "Север – Юг" (INSTC). Пропускная способность всех ответвлений коридора между Россией и Индией при полном потенциале составляет 14 миллионов тонн в год. Российское правительство хочет увеличить этот показатель до 32 миллионов тонн в год", — говорится в публикации.
Автор статьи уверен, что ЕС сам поставил себя в невыгодное положение, отказавшись от использования российского северного железнодорожного маршрута и решив заменить его на "Средний коридор" в Центральной Азии. Но пропускная способность магистралей отличается не в пользу последнего — полтора миллиона TEU (двадцатифутовых контейнеров) в 2021 году против 80 тысяч по итогам 2022 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия становится всё более интересной для Азии, а подтверждают это растущие объёмы торговли в данном направлении. Глава государства подчеркнул, что РФ развивает новые логистические цепочки, которые проходят через Азию и вызывают интерес у стран данного региона.
Астраханский морской торговый порт. Фото © ТАСС / Дмитрий Дадонкин