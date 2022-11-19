Россиянин в лифте запустил сигнальную ракету себе в штаны и чуть не лишился самого главного

Житель Новосибирска случайно запустил сигнальную ракету в лифте, которую держал в штанах, и чуть не лишился самого главного. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик АСТ-54.

Баловство в лифте с сигнальной ракетой едва не закончилось трагедией. Видео © vk.com / АСТ-54

По данным паблика, всё произошло на улице Забалуева. На опубликованных кадрах видно, что двое молодых людей заходят в лифт и нажимают кнопку нужного им этажа. Затем один из них засовывает руки в карман и случайно запускает сигнальную ракету охотника. Устройство моментально срабатывает, и за считаные секунды в области гениталий у героя ролика разгорается огромное яркое пламя.

Его друг безучастно и с улыбкой наблюдал за тем, как юноша в горящих штанах пытается потушить огненное пламя и спасти мужское достоинство. К счастью, "пироман" смог сам потушить пламя. Пострадал ли он, неизвестно.