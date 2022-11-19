Россиянин в лифте запустил сигнальную ракету себе в штаны и чуть не лишился самого главного
Житель Новосибирска запустил сигнальную ракету в штаны и чуть не лишился гениталий
Житель Новосибирска случайно запустил сигнальную ракету в лифте, которую держал в штанах, и чуть не лишился самого главного. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик АСТ-54.
Баловство в лифте с сигнальной ракетой едва не закончилось трагедией. Видео © vk.com / АСТ-54
По данным паблика, всё произошло на улице Забалуева. На опубликованных кадрах видно, что двое молодых людей заходят в лифт и нажимают кнопку нужного им этажа. Затем один из них засовывает руки в карман и случайно запускает сигнальную ракету охотника. Устройство моментально срабатывает, и за считаные секунды в области гениталий у героя ролика разгорается огромное яркое пламя.
Его друг безучастно и с улыбкой наблюдал за тем, как юноша в горящих штанах пытается потушить огненное пламя и спасти мужское достоинство. К счастью, "пироман" смог сам потушить пламя. Пострадал ли он, неизвестно.
Ранее Лайф писал, что в Новосибирске уборщице грозит тюремный срок: её обвиняют в том, что она нашла семь миллионов рублей и отказалась возвращать их владельцу. При этом, по словам 44-летней уроженки Киргизии, никаких денег она не присваивала, а в сумке, где и должно было быть богатство, она обнаружила только наволочки, маску и флешку.
Кадр из видео / vk.com / АСТ-54