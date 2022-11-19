"Бред!": Во Франции призвали Зеленского заткнуться после очередной просьбы
Французский политик Филиппо предложил Зеленскому "заткнуться" после лжи о ЧП в Польше
Запад не желает слушать украинского президента Владимира Зеленского после лживых обвинений в адрес России об упавшей в Польше ракете, заявил лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Только что Зеленский призвал страны ЕС выделить "новые миллиарды", чтобы "пережить зиму"! Бред! <…> Зеленскому следовало бы заткнуться после его безумной лжи о ракете в Польше!" — написал он в своём "Твиттере".
Филиппо заявил, что европейские страны больше не могут оказывать Украине помощь, поскольку сами "впадают в нищету".
Кстати, ранее эксперт указал на страх Зеленского перед Западом в связи с инцидентом в Польше. По его словам, украинским президентом движет боязнь лишиться "политической и материальной" поддержки партнёров. Именно из-за неё он и обвинил Россию в падении ракеты.
Напомним, некоторые украинские и западные политики обвинили Россию в том, что якобы две её ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако в Минобороны РФ заявили, что эти снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. 17 ноября польский лидер Анджей Дуда внёс ясность, что следов падения второго снаряда не обнаружено.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky