"Бред!": Во Франции призвали Зеленского заткнуться после очередной просьбы

Запад не желает слушать украинского президента Владимира Зеленского после лживых обвинений в адрес России об упавшей в Польше ракете, заявил лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Только что Зеленский призвал страны ЕС выделить "новые миллиарды", чтобы "пережить зиму"! Бред! <…> Зеленскому следовало бы заткнуться после его безумной лжи о ракете в Польше!" — написал он в своём "Твиттере".

Филиппо заявил, что европейские страны больше не могут оказывать Украине помощь, поскольку сами "впадают в нищету".