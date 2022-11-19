В Германии назвали трёх политиков, которые хотят столкнуть НАТО и Россию
FAZ: Зеленский, Кулеба и Мельник пытаются вовлечь НАТО в войну с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба и бывший посол страны в Германии Андрей Мельник стремятся вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом пишет обозреватель немецкой газеты FAZ Томас Гутшкер.
По мнению автора материала, очередным доказательством этого тезиса стали попытки политиков возложить ответственность на Россию за инцидент с падением ракеты на территории Польши. Он подчеркнул, что Зеленский, Кулеба и Мельник "не прошли тест на стрессоустойчивость и здравомыслие".
"Зеленский настаивал на ответном ударе по России в целях коллективной безопасности, Кулеба отвергал все сомнения относительно целенаправленной российской атаки, назвав их "теорией заговора", а Мельник, который выполняет новую работу не лучше прежней, призвал альянс к жёстким действиям", — отмечается в публикации.
По мнению обозревателя, такая позиция политиков идёт во вред именно Киеву, ведь из-за этого подрывается доверие к нему со стороны стран Запада.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.
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