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19 ноября, 14:51

В Германии назвали трёх политиков, которые хотят столкнуть НАТО и Россию

FAZ: Зеленский, Кулеба и Мельник пытаются вовлечь НАТО в войну с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба и бывший посол страны в Германии Андрей Мельник стремятся вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом пишет обозреватель немецкой газеты FAZ Томас Гутшкер.

По мнению автора материала, очередным доказательством этого тезиса стали попытки политиков возложить ответственность на Россию за инцидент с падением ракеты на территории Польши. Он подчеркнул, что Зеленский, Кулеба и Мельник "не прошли тест на стрессоустойчивость и здравомыслие".

"Зеленский настаивал на ответном ударе по России в целях коллективной безопасности, Кулеба отвергал все сомнения относительно целенаправленной российской атаки, назвав их "теорией заговора", а Мельник, который выполняет новую работу не лучше прежней, призвал альянс к жёстким действиям", — отмечается в публикации.

По мнению обозревателя, такая позиция политиков идёт во вред именно Киеву, ведь из-за этого подрывается доверие к нему со стороны стран Запада.

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Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.

Обложка ©

Getty Images / Maurizio Gambarini / Рicture alliance

Артур Белкин

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