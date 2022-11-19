В Германии назвали трёх политиков, которые хотят столкнуть НАТО и Россию

Президент Украины Владимир Зеленский, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба и бывший посол страны в Германии Андрей Мельник стремятся вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом пишет обозреватель немецкой газеты FAZ Томас Гутшкер.

По мнению автора материала, очередным доказательством этого тезиса стали попытки политиков возложить ответственность на Россию за инцидент с падением ракеты на территории Польши. Он подчеркнул, что Зеленский, Кулеба и Мельник "не прошли тест на стрессоустойчивость и здравомыслие".

"Зеленский настаивал на ответном ударе по России в целях коллективной безопасности, Кулеба отвергал все сомнения относительно целенаправленной российской атаки, назвав их "теорией заговора", а Мельник, который выполняет новую работу не лучше прежней, призвал альянс к жёстким действиям", — отмечается в публикации.

По мнению обозревателя, такая позиция политиков идёт во вред именно Киеву, ведь из-за этого подрывается доверие к нему со стороны стран Запада.