МЧС назвало причину взрыва и пожара на газопроводе в Ленобласти
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Возгорание на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области началось из-за разгерметизации объекта. Об этом рассказали в МЧС.
"Во Всеволожском районе Ленинградской области огнеборцы ликвидируют пожар на газопроводе. Произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием", — указано в телеграм-канале ведомства.
В МЧС также подтвердили, что никто в результате инцидента не пострадал, угрозы близлежащим жилым домам нет.
Ранее Лайф сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар на газозаправочной станции с последующим взрывом. О пострадавших не сообщалось. Момент ЧП попал на камеры наблюдения.
Telegram / SHOT