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19 ноября, 14:53
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МЧС назвало причину взрыва и пожара на газопроводе в Ленобласти

В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти

Возгорание на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области началось из-за разгерметизации объекта. Об этом рассказали в МЧС.

"Во Всеволожском районе Ленинградской области огнеборцы ликвидируют пожар на газопроводе. Произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием", указано в телеграм-канале ведомства.

В МЧС также подтвердили, что никто в результате инцидента не пострадал, угрозы близлежащим жилым домам нет.

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Ранее Лайф сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар на газозаправочной станции с последующим взрывом. О пострадавших не сообщалось. Момент ЧП попал на камеры наблюдения.

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Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми

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