МЧС назвало причину взрыва и пожара на газопроводе в Ленобласти

Возгорание на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области началось из-за разгерметизации объекта. Об этом рассказали в МЧС.

"Во Всеволожском районе Ленинградской области огнеборцы ликвидируют пожар на газопроводе. Произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием", — указано в телеграм-канале ведомства.

В МЧС также подтвердили, что никто в результате инцидента не пострадал, угрозы близлежащим жилым домам нет.