Хуснуллин заявил об установке всех четырёх пролётов Крымского моста
Хуснуллин заявил об установке всех пролётов Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов Крымского моста. Соответствующее сообщение министр опубликовал в своём телеграм-канале.
"Завершили надвижку всех четырёх пролётных строений Крымского моста. На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролёта. Первый и второй пролёты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов", — сообщил он.
Лайф писал, что на Крымском мосту снова открыли движение автомобильного транспорта, приостановленное ранее на время выполнения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе.