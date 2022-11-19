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19 ноября, 15:04

Хуснуллин заявил об установке всех четырёх пролётов Крымского моста

<p>Хуснуллин заявил об установке всех пролётов Крымского моста. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mkhusnullin/683" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марат Хуснуллин</a></p>

Хуснуллин заявил об установке всех пролётов Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов Крымского моста. Соответствующее сообщение министр опубликовал в своём телеграм-канале.

  • Хуснуллин заявил об установке всех пролётов Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
    Хуснуллин заявил об установке всех пролётов Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
  • Хуснуллин заявил об установке всех пролётов Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
    Хуснуллин заявил об установке всех пролётов Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

Хуснуллин заявил об установке всех пролётов Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

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"Завершили надвижку всех четырёх пролётных строений Крымского моста. На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролёта. Первый и второй пролёты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов", — сообщил он.

Крымский мост предлагают отремонтировать за счёт инвесторов из недружественных стран

Крымский мост предлагают отремонтировать за счёт инвесторов из недружественных стран

Лайф писал, что на Крымском мосту снова открыли движение автомобильного транспорта, приостановленное ранее на время выполнения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе.

Матвей Шандрыголов

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