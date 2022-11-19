Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 ноября, 15:05
7136

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В эти минуты в Харьковской области звучат сирены воздушной тревоги. Информация следует из данных сервиса оповещения населения.

Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей стране были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически везде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры на Украине.

Под Одессой грузовой состав встал из-за взорванных путей

Под Одессой грузовой состав встал из-за взорванных путей

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров