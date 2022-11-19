В Ozon рассказали, что пострадавшего в драке на складе сотрудника выписали из больницы

Конфликт с участием десятка мигрантов — сотрудников "Озона" — начался на территории логистического центра в подмосковном городе Пушкино, но служба безопасности оперативно его пресекла. Как рассказали Лайфу в компании, после этого мужчины не успокоились и решили продолжить разборки за пределами центра, где и было применено холодное оружие.

"Изначально конфликт между работниками компаний-подрядчиков начался на территории логистического центра "Озон", однако сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли его. Но потом работники решили продолжить своё разбирательство, это происходило уже за пределами объекта "Озона", там и было применено холодное оружие", — сообщили представители организации.

Практически сразу на место инцидента прибыла полиция, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Что касается пострадавшего, то его жизни ничего не угрожает. Его уже отпустили домой.

Также собеседник Лайфа заверил, что на склад "Озона" невозможно пронести посторонние предметы, такие как оружие, ведь работников тщательно досматривают на входе и выходе. Такие меры необходимы для производственной безопасности и сохранности товаров, добавили в компании. Все обстоятельства конфликта и применения холодного оружия выясняют правоохранительные органы.