Белгородский губернатор уточнил последствия обстрела ВСУ города Шебекино
Губернатор Гладков: Выпущенный ВСУ по Шебекину снаряд попал в полупустое здание общежития
Последствия обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Снаряд, выпущенный ВСУ по городу Шебекино, попал в полупустое здание общежития. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в двух пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава региона также рассказал о состоянии пострадавшей в результате сегодняшнего обстрела. По словам Гладкова, она лишь ушибла руку при падении и отказалась от госпитализации.
Напомним, сегодня ВСУ вновь нанесли удар по Шебекину в Белгородской области. Предыдущий обстрел произошёл 17 ноября. Тогда снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".