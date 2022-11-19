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19 ноября, 15:19

Белгородский губернатор уточнил последствия обстрела ВСУ города Шебекино

Губернатор Гладков: Выпущенный ВСУ по Шебекину снаряд попал в полупустое здание общежития

<p>Последствия обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/1314?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Последствия обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Снаряд, выпущенный ВСУ по городу Шебекино, попал в полупустое здание общежития. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в двух пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона также рассказал о состоянии пострадавшей в результате сегодняшнего обстрела. По словам Гладкова, она лишь ушибла руку при падении и отказалась от госпитализации.

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Напомним, сегодня ВСУ вновь нанесли удар по Шебекину в Белгородской области. Предыдущий обстрел произошёл 17 ноября. Тогда снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".

Николь Вербер

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