Белгородский губернатор уточнил последствия обстрела ВСУ города Шебекино

Снаряд, выпущенный ВСУ по городу Шебекино, попал в полупустое здание общежития. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в двух пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается", — написал он в своём телеграм-канале.