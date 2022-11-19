Жителя Молдавии не впустили на Украину из-за картинок с Петром I, Путиным и SHAMAN
Жителя Молдавии не пустили на Украину из-за "пророссийских материалов" в телефоне
Материалы, найденные в телефоне гражданина Молдавии. Фото © Telegram / Державна прикордонна служба України
Гражданина Молдавии не пустили на территорию Незалежной. У него в телефоне нашли материалы "пророссийского характера", сообщила пограничная служба Украины.
Всё произошло на КПП Тудора – Староказачье молдавско-украинской границы. Пограничники обнаружили у мужчины фото и видео с президентом РФ Владимиром Путиным, Петром I и клипы с российским певцом SHAMAN.
"В Одесской области пограничники совместно с СБУ обнаружили любителя "русского мира". <...> Иностранцу в пропуске через государственную границу отказали, а въезд на территорию Украины запретили", — говорится в сообщении.
Кстати, ранее Лайф писал, что украинские пограничники отказываются выпускать студентов. Покинуть территорию Незалежной не могут даже проходящие обучение в международных вузах и имеющие на руках выигранный судебный иск на выезд. Как сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, учащихся никуда не выпустят до тех пор, пока не разрешит правительство.