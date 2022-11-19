Жителя Молдавии не впустили на Украину из-за картинок с Петром I, Путиным и SHAMAN

Гражданина Молдавии не пустили на территорию Незалежной. У него в телефоне нашли материалы "пророссийского характера", сообщила пограничная служба Украины.

Всё произошло на КПП Тудора – Староказачье молдавско-украинской границы. Пограничники обнаружили у мужчины фото и видео с президентом РФ Владимиром Путиным, Петром I и клипы с российским певцом SHAMAN.

"В Одесской области пограничники совместно с СБУ обнаружили любителя "русского мира". <...> Иностранцу в пропуске через государственную границу отказали, а въезд на территорию Украины запретили", — говорится в сообщении.