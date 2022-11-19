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19 ноября, 15:33

Жителя Молдавии не впустили на Украину из-за картинок с Петром I, Путиным и SHAMAN

Жителя Молдавии не пустили на Украину из-за "пророссийских материалов" в телефоне

<p>Материалы, найденные в телефоне гражданина Молдавии. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/dpsuua/499" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Державна прикордонна служба України</a></p>

Материалы, найденные в телефоне гражданина Молдавии. Фото © Telegram / Державна прикордонна служба України

Гражданина Молдавии не пустили на территорию Незалежной. У него в телефоне нашли материалы "пророссийского характера", сообщила пограничная служба Украины.

Всё произошло на КПП Тудора – Староказачье молдавско-украинской границы. Пограничники обнаружили у мужчины фото и видео с президентом РФ Владимиром Путиным, Петром I и клипы с российским певцом SHAMAN.

"В Одесской области пограничники совместно с СБУ обнаружили любителя "русского мира". <...> Иностранцу в пропуске через государственную границу отказали, а въезд на территорию Украины запретили", — говорится в сообщении.

Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов

Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов

Кстати, ранее Лайф писал, что украинские пограничники отказываются выпускать студентов. Покинуть территорию Незалежной не могут даже проходящие обучение в международных вузах и имеющие на руках выигранный судебный иск на выезд. Как сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, учащихся никуда не выпустят до тех пор, пока не разрешит правительство.

Николь Вербер

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